Gaeta.it - Smascherato truffatore partenopeo: arrestato a Roma con bottino di 300mila euro

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un 46enne napoletano, sospettato di aver messo a segno una truffa ai danni di un'anziana donna padovana. L'arresto è avvenuto nella stazione centrale di, con l'uomo trovato in possesso di gioielli e orologi dal valore complessivo di circa, insieme a 200in contanti. Questo caso mette in luce l'efficacia della collaborazione tra le varie autorità, che hanno lavorato sinergicamente per garantire la giustizia.La sequenza del crimineIl piano delsi è svolto con estrema astuzia e preparazione. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Squadra Mobile di Padova, l'uomo avrebbe adescato la vittima con una tecnica comune tra i truffatori, facendo leva sulla fiducia di un'anziana donna.