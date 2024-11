Ilgiorno.it - Smaltimento degli inerti. Problema vecchio per il nuovo prefetto

Si apre uno spiraglio per la risoluzione delrelativo allo. Finalmente. Questa è la sensazione di Gionni Gritti, presidente di Confartigianato Sondrio, dopo l’incontro colAnna Pavone che, nei giorni scorsi, ha incontratoi vertici dell’associazione di categoria per approfondire alcunetiche e criticità. Nel corso della giornata si è parlato dei problemi della viabilità stradale, della rete ferroviaria, della carenza di personale nelle imprese di tutti i settori e la correlazione con il fenomeno migratorio. Di legalità, del rispetto delle normative e delle regole, aspetti cruciali "per garantire una competizione leale fra le imprese". Ma si è discusso anche dell’annosa questione relativa allodei materialida parte delle imprese valtellinesi che non sanno dove portare il materiale prodotto nel corso di costruzione di nuovi edifici, di ristrutturazioni e, in generale, di tutti i lavori edili, per rendere facilmente comprensibile la questione.