Scorta rafforzata per Bernini Il ministro | Piazza ai limiti dell’eversione Schlein e Landini riflettano

“Non sono state manifestazioni di protesta. Ma attacchi ai, violenti, ingiustificabili”. Il giorno dopo le manifestazioni studentesche del “No Meloni day”, segnate da scontri e una generale impostazione violenta, ildell’Università, Anna Maria, mette in guardia dal clima d’odio che si registra nel Paese e che ha portato il Viminale ad aumentarle laanche per ildell’Istruzione Giuseppe Valditara e per il titolare degli Esteri Antonio Tajani.sotto: “Il clima d’odio è nei fatti.”L’indiscrezione sullaè stata diffusa dall’Adnkronos, al termine della giornata di ieri e commentata dasottolineando che “il clima di odio è nei fatti e, nell’opposizione al governo, si sta giocando a fare di tutta l’erba un fascio: estremismo ideologizzato che si traveste da movimento studentesco, finto pacifismo che si nutre di odio antisionista e di spirito antioccidentale”.