Quotidiano.net - Scholz, telefonata con Putin: "Ritira le truppe e negozia". Trump: la guerra deve finire

Leggi su Quotidiano.net

ROMA L’effettosullo scacchiere internazionale corre sul filo del telefono e fa tappa in Ucraina. Qui, a quasi tre anni dall’invasione russa, la pace si avvicina. A dirlo non è solo la retorica del presidente in pectore degli Stati Uniti, ma anche la consapevolezza di Volodymyr Zelensky, nonostante le condizioni per il leader ucraino e il suo popolo si mostrino tutt’altro che favorevoli. In quest’ottica l’ineditadi ieri del cancelliere tedesco, Olaf, al capo del Cremlino, Vladimir, a quasi due anni dall’ultima chiamata sulla direttrice Berlino-Mosca, non ha fatto piacere a Kiev. Si tratta di "un tentativo di appeasement" che non fa avanzare gli sforzi per la pace, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri ucraino. "I discorsi danno solo ala speranza di alleviare il suo isolamento internazionale", precisa il dicastero da settembre retto da Andriy Sybiha.