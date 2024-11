Sampdoria-Inter Women 0-1 al 45? | ci pensa Wullaert!

Leggi su Inter-news.it

È appena terminato il primo tempo di(segui QUI il nostro live). Nerazzurre in vantaggio per 0-1 all’vallo. Ecco quanto successo in questi primi quarantacinque minuti di gioco.VANTAGGIO – Ottima prestazione in questo primo tempo per l’sul campo della. Subito dopo sei minuti arriva il primo squillo delle nerazzurre, quando Bowen sfrutta una conclusione di Merlo: botta di destro, ma palla deviata in calcio d’angolo. La squadra di Piovani conduce e comanda il gioco e i frutti del dominio in campo arrivano al 16?: bellissima azione delle nerazzurre che dopo un fraseggio trovano il giusto spazio, Detruyer pesca l’inserimento di, con l’attaccante belga che da posizione centrale non sbaglia con il sinistro e sblocca il risultato. Una chance, poco dopo, ce l’ha anche la: al 22? Della Peruta si incunea in area di rigore e tenta la conclusione di destro, brava Runarsdottir a opporsi ed evitare così il pareggio.