Rassegna dei concerti all’organo Nachini Dacci Domenica pomeriggio ’The best of Dick Barten’

A Savignano sul Rubicone nella seicentesca Chiesa del Suffragio, domani, 17 novembre, alle 16, terzo e ultimo dei tre. Sono organizzati dall’associazione culturale ’I Musici della città’, il Collegium Musicum Classense di Ravenna e gli Amici del Teatro Lina Pagluighi, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. Il concerto d’organo perBarten sarà eseguito da Kim Fabbri. Si intitola "Theof/Il meglio diBarten" un cofanetto con cinque cd di musica classica per organo, brani di grandi musicisti europei del 1600 e 1700, registrato a Savignano con l’organoche si trova nella seicentesca chiesa del Suffragio. Organista olandese, nato nel 1931 e scomparso nel 2023,Barten ha tenuto il suo dodicesimo e ultimo concerto a Savignano il 9 ottobre 2010 e nel 2011 gli venne conferita la cittadinanza onoraria per l’attività svolta in favore dell’organo e dell’attività musicale della città.