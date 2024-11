Ilfoglio.it - Pubblicizzare un chatbot è un grosso problema per Apple e Google

Leggi su Ilfoglio.it

Come si fa una pubblicità per un chabot? È una domanda a cui alcune delle aziende più ricche – e con il miglior pedigree in fatto di spot pubblicitari – non riescono a rispondere. Ilnon è tanto creativo quanto contenutistico: viene dall’alto, quindi, dal cliente, e finora le varie agenzie pubblicitarie non sono riuscite a risolverlo. Nonostante siano ormai due anni che si parla solo di intelligenze artificiali generative, infatti, il settore è ancora alle prese con alcuni dubbi sul suo futuro. Tra tutti, la concorrenza crescente e come abbassare gli enormi costi energetici (e ambientali) di queste tecnologie. In questi giorni, inoltre, è circolato un articolo del sito The Information che sembra confermare i sospetti di alcuni scettici delle AI: i nuovi modelli di OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT, non sono così più potenti dei precedenti.