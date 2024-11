Ilgiorno.it - Palloncini colorati per i bambini. La festa del Giorno

Un sabato dicon “Il“ al mercato di Wagner. Oggi, dalle 10 alle 13, sarà distribuito un piccolo regalo alle famiglie (un palloncino per i) e una “guida“ alla nostra iniziativa editoriale. “Il“ sempre più vicino ai suoi lettori. I clienti del piccolo mall in zona Piazza Piemonte possono acquistare il quotidiano mentre fanno la spesa. Il mercato coperto più antico di Milano, quello di Wagner (inaugurato nel 1929) e “Il“ si sono infatti uniti all’insegna dell’informazione di qualità. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e in occasione delle aperture straordinarie, è possibile acquistare le copie de “Il“ negli espositori pagandole direttamente al commerciante. E poi c’è il totem touch screen, un grand schermo interattivo per navigare nelle attività del mercato.