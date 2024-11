Thesocialpost.it - Napoli, insegnante di sostegno aggredita: insulti e botte alla docente, una trentina di genitori irrompono a scuola

Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio di estrema violenza si è verificato giovedì mattina a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia (), dove unadiè statada unadiche hanno fatto irruzione nellamedia “Salvati”. La vittima ha riportato un trauma cranico a causa dei colpi ricevuti, mentre suo padre, accorso in suo aiuto, ha subito la frattura di un polso nel tentativo di difenderla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in salvo lae i suoi familiari.Leggi anche: Operaio si ferisce gravemente in cantiere, abbandonato davanti ad un distributore di benzinaAll’origine dell’aggressione ci sarebbero delle voci diffuse sui social riguardanti presunti comportamenti dellanei confronti di alcuni alunni. L’incidente si è verificato intorno alle 10:30, in pieno orario scolastico.