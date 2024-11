Lapresse.it - Minacce a calciatori Crotone, emessi 15 Daspo

Il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso 15 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con prescrizioni, nei confronti di alcuni tifosisi, che sarebbero responsabili di condotte antisportive, commesse in occasione dell’incontro dei Playoff dello scorso Campionato di Serie C -Girone C, Picerno-, disputato allo stadio comunale ‘Donato Curcio’ di Picerno (PZ) lo scorso 7 maggio. I supporters calabresi che, nei momenti finali della partita, si sarebbero arrampicati sulla recinzione perimetrale dell’impianto sportivo, avrebbero oltrepassato la rete di contenimento e avrebbero minacciato i giocatori della squadra ospite, addebitando loro lo scarso rendimento che, nell’occasione, avrebbe causato la sconfitta e il conseguente mancato passaggio del turno.