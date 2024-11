Sport.quotidiano.net - Milan, testa al futuro. L’assist di Reijnders: "Qui sto molto bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Alstoe voglio continuare così". Parola di Tijjanie musica allo stato puro per il popolo rossonero. Sempre più innamorato del centrocampista 27enne: 4 reti e 3 assist fin qui. Qualità, ma anche quantità: in Champions, ad esempio, è tra i giocatori che corrono di più in assoluto (46,8 chilometri in 4 partite). L’ex Az Alkmaar è arrivato solo l’anno scorso: contratto fino al 2028, ingaggio da quasi due milioni (1,8). Ma le sirene passate e presenti di Barcellona e Manchester City, oltre al rendimento, hanno convinto la società a mettere subito in pista una proposta di prolungamento, fino a giugno 2030 e con stipendio raddoppiato (3,5 milioni). "Un gesto davvero grandioso, da grande club", le parole recenti del padre del giocatore. Che, dal ritiro della nazionale olandese, manda messaggi più che incoraggianti: "Dopo il gol segnato al Real Madrid il mio telefono ha continuato a squillare senza sosta.