Marsura corre tanto, Silipo ci mette le idee. Serataccia conclusa con il rosso per Tavcar

Livieri 6. Trafitto senza appello, spesso preferisce non bloccare. Angelico su di Di Paola. Menna 5,5. Non sempre fa muro. Ammonito (dal 59’ Tremolada 5.5. Entra. Un tiretto. Poi segna la Vis e quasi sparisce).5. Quel pallone in verticale non deve mai passare. Ilè solo l’epilogo di una serata iniziata benino, finita malissimo. Gagliolo 5.5. Meglio di altre volte anche se parliamo di uno che dovrebbe giocare certe partite, su certi campi, mandando gli attaccanti avversari dallo psicologo per "carenza di pallone da calcio". Cozzoli 5,5. Libera lui dopo il palo pesarese, non arriva mai sul fondo. Adjapong 5. Di Carlo prova a svincolarlo per liberare gamba e piede. Ci riesce solo in parte. E non chiude come dovrebbe la dolorosa imbucata della notte. Varone 5,5. Testata vicina alla gloria, un retropassaggio vietato ai deboli di cuore.