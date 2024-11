Game-experience.it - LEGO Horizon Adventure, il lancio è amaro su Steam: sta facendo peggio di Concord

si è reso protagonista di una dir poco negativo su, raggiungendo un numero di giocatori contemporanei addirittura inferiore a quello di, titolo questo che è stato chiuso da Sony dopo pochi giorni dal rilascio.Ebbene sì, nonostantesia considerato uno dei flop più grandi di sempre della storia dei videogiochi, dando un’occhiata aDB è possibile notare come in realtà il nuovo platform spin-off di Guerrilla Games abbia visto un picco di appena 602 giocatori in simultanea sullo store di Valve di appena, con 67 recensioni registrate di cui 50 positive e 17 negative.un confronto diretto con gli altri giochi first party di PlayStation,è il titolo che ha realizzato i numeri diri di sempre su, seguito direttamente da Sackboy: A Bigcon 610 giocatori contemporanei e dacon picco di 697 giocatori in contemporanea.