Quotidiano.net - La lezione di Mattarella: "Ho promulgato leggi che non amo ma la democrazia vive di regole"

Una straordinariadi educazione civica e di. È quella regalata dal presidente della Repubblica Sergioai circa mille studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado radunati ieri al Salone delle Fontane di Roma per celebrare i 25 anni dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. L’importanza della media literacy, lo sviluppo dello spirito critico, i rischi e le opportunità legati all’utilizzo crescente dell’Intelligenza Artificiale nella nostra società, il ruolo super partes del capo dello Stato nella nostra, la fuga dei giovani talenti dall’Italia e il futuro nel paese per chi resta, il crescente disinteresse dei ragazzi verso la politica. Nel botta e risposta con i sei studenti saliti sul palco,ha usato parole semplici per affrontare questioni complesse.