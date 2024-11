Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, risate incontrollate durante l'intervista? Tutto torna: ecco cosa ha visto

In molti, quasi tutti, hanno notato ledil'post-partita dopo la vittoria su Daniil Medvedev alle Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo, inizialmente imbarazzato dai cori del pubblico in festa che invocava il suo nome, ha faticato a recuperare la serietà di fronte al suotore, l'ex tennista Diego Nargiso. Maha scatenato l'ilarità di? In base alla direzione del suo sguardo, sembra probabile che il suo coach, Simone Vagnozzi, abbia detto qualdi particolarmente spiritoso. Almeno questo è quanto sostiene FanPage, che ha analizzato nel dettaglio il video. L'episodio ha costretto il campione italiano a prendersi qualche istante per ritrovare la concentrazione e rispondere alle domande dell'. A complicare ulteriormente il momento, ci si è messo anche il pubblico, che ha continuato a dimostrare il proprio entusiasmo con cori e applausi, quasi a volerlo mettere, bonariamente, in difficoltà.