Oasport.it - Italia-Giappone 0-1: Elisabetta Cocciaretto sbaglia troppo e si arrende a Shibahara

Si complica il cammino dell’nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. Ilè avanti 1-0 nella sfida contro le azzurre, dopo la sorprendente vittoria di Ena, numero 135 del mondo, in rimonta in tre set su. Lase si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e quarantotto minuti di gioco. L’si aggrappa ora a Jasmine Paolini, che affronterà Moyuka Uchijima e poi al doppio con sempre la toscana in coppia con Sara Errani.Una fallosissima, che ha commesso addirittura dieci doppi falli. L’azzurra ha chiuso poi con 68 errori non forzati, anche senon è stata da meno con 55 errori. La nipponica ha concluso con 24 vincenti contro i 18 dell’azzurra, che ha pagato sicuramente la tensione di dover dare per forza il primo punto all’