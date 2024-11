Cultweb.it - Instagram sposta le storie in evidenza e i creator vanno in crisi, cosa cambia?

Leggi su Cultweb.it

Con un messaggio indirizzato alle e agli utenti che usano il social,ha reso noto che dal 19 novembre leinsarannote. Dal tradizionale posizionamento, in alto sul profilo, segnalato dalle cover circolari, finiranno in un a parte. A cui si potrà accedere cliccando sul circoletto che racchiude un cuore, che si trova esattamente sulle prime tre foto del vostro . Una volta cliccato, si aprirà un nuovo con delle copertine non più circolari, ma rettangolari (verticali per usare il termine giusto). Il nome delleinsi trova in basso a sinistra. Cliccando sulla cover troverete tutte leche voi avete pazientemente conservato nel tempo, facendole durare più delle canoniche 24 ore.Al momento ilmento (come tutti imenti sui social, ricordate le preoccupazioni per la modifica della voce di Google Maps?) è al centro di dibattiti anche molto aspri.