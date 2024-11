Ilnapolista.it - Infortuni in nazionale coperti da assicurazione e rimborso Fifa: compensato il danno economico, non quello tecnico

Con l’ultima sosta delle nazionali del 2024, torna a far discutere un tema ricorrente: chi paga i giocatori che si infortunano in? Questo problema, noto come “virus nazionali”, coinvolge i club, costretti a far fronte all’assenza di atleti spesso impegnati in competizioni internazionali. Secondo Calcio&Finanza, il nodo centrale è ilClub Protection Program (CPP), un’istituita dallaper risarcire i club in caso disubiti dai giocatori durante gli impegni con le nazionali. Vediamo come funziona.Il risarcimento massimo è di 7,5 milioni di euro per giocatore per incidente, calcolato con un compenso giornaliero di 20.548 euro. Questo importo è erogabile fino a 365 giorni, ma solo dopo un periodo iniziale di 28 giorni non coperto. Ilriguarda esclusivamente lo stipendio fisso del giocatore, inclusi eventuali oneri sociali obbligatori.