Romadailynews.it - Incidente mortale su via Tiburtina: muore 21enne, grave un altro giovane

Leggi su Romadailynews.it

Scontro tra due auto nella notte, sei giovani coinvolti; indagini in corsoCronaca di Roma – Tragedia nella notte a Roma, dove unstradale ha causato la morte di unae il ferimentodi unragazzo. Intorno alle 2 del mattino, su via, un’Opel Mokka bianca, con a bordo sei studenti universitari fuori sede, ha tamponato una Fiat 500.L’Opel, probabilmente a causa dell’elevata velocità, ha urtato il guardrail di cemento, causando il violento impatto che ha sbalzato fuori dal veicolo due dei passeggeri, entrambi seduti sul lato destro.Purtroppo, per una delle vittime, una ragazza di 23 anni che occupava il sedile anteriore, non c’è stato nulla da fare. Un, anch’egli sbalzato fuori, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è ricoverato in codice rosso.