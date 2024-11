Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno di Mike Tyson è solo spettacolo e noia: a 58 anni perde ai punti contro Jake Paul

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hanno vintoe la. Come prevedibile, ilsul ring a 58diè stato piùche boxe. E “Iron”, alla fine, ha perso per decisione unanime dopo che i risultati sul ring non sono stati all’altezza del clamore suscitato dall’intra un giovane YouTuber diventato pugile e l’ex campione dei pesi massimi. Tutto l’odio che si respirava prima dell’inè svanito, conche si è persino fermato a rendere omaggio con un inchino aprima del suono della campana finale all’AT&T Stadium di Arlington.ci ha provato per tre riprese, quantomeno. Poi l’avversario ha iniziato a prendere il sopravvento. Il 58enne si è avventato susubito dopo la campana d’apertura e ha sferrato un paio di pugni veloci, ma per il resto non ci ha provato molto.