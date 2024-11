Gran Galà del Calcio 2023 2024 Calafiori riceverà il premio come calciatore dell’anno

Leggi su Sportface.it

Riccardoè stato premiatomigliordella stagione in vista deldelriferito alla stagione: la cerimonia si terrà lunedì 18 novembre e costituirà l’evento di punta della 13° edizione del Festival delItaliano, in programma lunedì 18 novembre, presso Villa Egidio di Borgo Grappa (Latina). Oltre al difensore dell’Arsenal, ex del Bologna, ecco il resto dei premiati: Miglior Portiere: Ivan Provedel; Miglior Difensore: Federico Dimarco; Miglior Centrocampista: Nicolò Barella; Miglior Attaccante: Gianluca Scamacca; Giovane: Lorenzo Lucca; Gol: Federico Dimarco (Inter-Frosinone 2-0 12/11/), Micheal Folorunsho (Hellas Verona-Juventus 2-2 17/02/); Procuratore: Romualdo Corvino; Giovane Procuratore: Esse Sports Agency Srl; Allenatore: Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini.