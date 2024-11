Lanazione.it - Gli ultimi giorni di Giacomo Puccini. L’omaggio del mondo al compositore. La sua Tosca al teatro nazionale serbo

Erano i suoi. Scanditi tra picchi di ottimismo e di impazienza. Gli mancavano le sigarette, come il suo pianoforte. Le battute di caccia sul Lago, le chiacchiere col “Club della Bohème“ nel capanno di Gambe di Merlo. Cent’anni fa, nella clinica di Bruxelles dov’era ricoverato per un cancro alla gola, il maestro, con la partitura incompiuta di Turandot sul comodino e il pensiero fisso sul finale della composizione, viveva l’ultimo atto della sua vita. Su cui il sipario è calato il 29 novembre del 1924. Lasciando l’ultima opera senza fine, e sancendo la fine della grande opera. Tutto il, a distanza di un secolo, ricorda il Maestro. Mentre a Viareggio e Torre del Lago proseguono con un ricco programma di eventi le Celebrazioni del Centenario di, all’estero sono altrettanto numerose le iniziative promosse dalla Fondazione Festivalano, in collaborazione con la rete diplomatica e prestigiose istituzioni musicali per rendere omaggio al