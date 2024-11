Sport.periodicodaily.com - Croazia vs Portogallo: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vanno all’assalto della vittoria per conquistare il secondo posto contro i lusitani già qualificati.vssi giocherà lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Poljud di Spalato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa sconfitta patita nell’ultima uscita contro la Scozia non ha compromesso la corsa dei croati al secondo posto, visto che basterà una vittoria per passare alla fase finale. Un risultato non da poco visto il rendimento strepitoso del.I lusitani hanno stravinto il girone conquistando fin quì 13 punti, che sono valsi primato e qualificazione alla fase finale. La Nazionale di Martinez, nonostante ciò, vuole comunque chiudere in bellezza questa prima fase di Nations League.