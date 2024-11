Urbanpost.it - Creme contorno occhi: trattamenti mirati per ogni età

Ilè una delle zone più delicate e soggette ai segni del tempo del nostro viso. Le rughe, le borse, leaie sono inestetismi che possono comparire già in giovane età e che, con il passare degli anni, tendono a intensificarsi. Per questo motivo, è fondamentale scegliere una cremaadatta a questa area, capace di agire in modo mirato sulle diverse problematiche.Perché ilha bisogno di cure specialiLa pelle delè particolarmente sottile e delicata, con una minore presenza di ghiandole sebacee rispetto al resto del viso. Questo la rende più sensibile a disidratazione, irritazioni e danni causati da agenti esterni. Sono tre i principali inestetismi che possono presentarsi nel nostro: le rughe, le borse e leaie.