Compleanno speciale in casa Napoli | Anguissa compie 29 anni

Oggi, 16 novembre, il centrocampista camerunese Frank Zambofesteggia il suo 29°. Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, nel 1995,è diventato una pedina fondamentale del centrocampo del. Il club partenopeo non ha mancato di celebrare l’occasione, con gli auguri ufficiali del presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la società, sottolineando il contributo determinante del giocatore in questi.I numeri diin maglia azzurraDal suo arrivo nella stagione 2021/22,ha disputato 130 partite con la maglia del, contribuendo con 14 assist e 6 gol in tutte le competizioni. La sua importanza va oltre le statistiche offensive: il camerunese è stato il giocatore con il maggior numero di palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo, arrivando a quota 100.