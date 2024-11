Lanazione.it - Capotondi e le bombe in città. “Storie di mamma alla figlia lontana”. Un libro dopo il successo in teatro

Firenze, 16 novembre 2024 – In principio era lo spettacolo teatrale ’La Vittoria è la balia dei vinti’. E lo è ancora, perché l’interprete, Cristiana, continua a girare in tournée da una parte all’altra d’Italia con grande. Ma esattamente all’opposto di come avviene in genere,il testo drammaturgico arriva il. L’autore è sempre lui, l’attore Marco Bonini, cheaver scritto e diretto in scena la, ha aggiunto altri sei capitoli a quella sorta di fiaba iniziale, arrivando a un racconto per ogni giorno della settimana, tutti ambientati a Firenze, che sono diventati il volume ’Se mi manchi è più bello. Breviper colmare la distanza’. Ilsarà presentato il 22 novembre (ore 18,30)Libraccio di via de’ Cerretani, all’interno del programma de ’La Toscana delle Donne’.