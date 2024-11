Boxe Armando Casamonica brilla ma non basta | Bahdi vince per majority decision

Leggi su Sportface.it

Serviva la prova perfetta eè stato assolutamente all’altezza del palcoscenico: non èto per evitare la prima sconfitta in carriera. Il pugile romano è stato battuto perdal canadese Lucas, che nel sottoclou del match tra Mike Tyson e Jake Paul si conferma imbattuto conquistando la diciottesima vittoria in carriera. Non mancano polemiche sul verdetto: il giudice Mike Ross firma un pareggio 95-95, mentre gli altri due, David Iacobucci e Nathan Palmer, assegnano una vittoria con ampio margine a(93-96, 92-98). Le statistiche finali evidenziano l’equilibrio nel corso dei dieci round. Più precisoche ha portato a segno 113 colpi sui 577 tentati, mentrene ha completati 124 su 641. Il pugile romano aveva combattuto tre settimane fa, lo scorso 26 ottobre, ma ha deciso di mettersi comunque in gioco contro un avversario quotato.