BJK Cup 2024 | Paolini non tradisce le attese e batte Uchijima Italia-Giappone sarà decisa dal doppio

Non tutto rose e fiori per Jasmine, ma alla fine l’azzurra fa valere lo status di top-5 e si sbarazza di Moyukanel secondo incontro dei quarti di finale traalla Billie Jean King Cup. A Malaga la toscana, numero 4 al mondo, scendeva in campo con la consapevolezza di essere obbligata a vincere dopo il ko di Cocciaretto, e nonle. 6-3 6-4 il punteggio finale in un’ora e un quarto di gioco. Adesso insieme ad Errani tornerà in campo per ildecisivo.Gioca due grandi punti in avvio di primo set la, approccio troppo soft dell’azzurra e succede quanto nessuno si sarebbe mai potuto aspettare, vale a dire un break dellase in avvio. Ma la toscana rinsavisce subito e si procura tre palle per l’immediato controbreak, le basta la seconda per sistemare le cose e ritornare on serve.