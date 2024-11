Sport.quotidiano.net - Billie Jean King Cup, l’Italia doma il Giappone ed è in semifinale

Malaga, 16 novembre 2024 – Italia all’inferno e ritorno. E’ subito lotta per le azzurre del tennis impegnate inCup a Malaga contro il. Lotta perché la maglia pesa e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra della capitana Garbin, data dai bookies come favorita. La Nazionale va subito sotto, ma poi vince in rimonta grazie a Jasmine Paolini (impegnata in singolare e in doppio) e Sara Errani. Ora è destinazione(lunedì) contro Repubblica Ceca o Polonia. Coccciaretto-Shibahara L’incontro d’apertura ai quarti di finale è da incubo per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana si porta a casa il primo set contro la nipponica Ena Shibahara, e chiude 6-3 dopo un avvio contratto da ambo le parti. L’azzurra poi però piomba nel vortice degli errori. A fine partita il dato più clamoroso è quello dei 10 doppi falli commessi.