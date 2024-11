Liberoquotidiano.it - Bagnaia, pole e SprintRace. Bastianini beffa Martin a Barcellona: MotogGp, Mondiale ancora aperto

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'azzurro Peccovince la Sprint Race di MotoGp ae rimanda la festadello spagnolo Jorge. O, per i più ottimisti, tiene in vita il sogno iridato, quello che almeno fino a oggi sembrava una pura illusione. Dopo la splendidaposition centrata in mattinata, il pilota della Ducati continua a fare il massimo per tenereile recupera 5 punti al rivale, giunto terzo alle spalle di un super Eneacapace di "rubargli" il secondo posto nel corso dell'ultimo giro. Ora il distacco tra i due è di 19 punti, quando ormai manca solo il Gran Premio di domani. Allo spagnolo, davanti al pubblico di casa, basterà fondamentalmente arrivare al traguardo senza correre rischi di sorta per vincere il suo primo titolo in MotoGp, ma sulle due ruote mai nulla e scontato, e la prova è proprio questocon il ruolino diche ha alternato vittorie esaltanti a clamorosi e inattesi passaggi a vuoto.