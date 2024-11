Anteprima24.it - Arbitro donna tenta di sedare lite tra giocatori e viene aggredita

Tempo di lettura: < 1 minutoUndurata la partita di calcio dilettantistico (campionato di prima categoria) tra la Virtus Monteforte Irpino e il Durazzano Calcio.Durante l’incontro, unatrasarebbe degenerata, coinvolgendo anche l’che è stata vittima a sua volta di un’aggressione. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per riportare la calma e avviare le indagini su quanto accaduto.La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che la situazione sia sfuggita di mano dopo un acceso scambio di parole tra idelle due squadre, culminato poi in un’aggressione che ha visto coinvolta la direttrice di gara.La partita si stava dispuntando presso il campo sportivo di Altavilla Irpina.