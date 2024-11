Ilnapolista.it - Arbitro di Serie C condannato a due anni di sospensione per scommesse illecite (CorSport)

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, undiC, Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria è statoieri a duedidal tribunale federale per. Avrebbe quindi violato il divieto dioltre che dei principi di lealtà, correttezza e probità, del regolamento dell’Aia e del codice etico.Il quotidiano racconta di “flussi anomali di puntate su partite arbitrate dallo stesso soggetto. Poi l’incontro con un collega, al quale avrebbe offerto denaro, circa tremila euro, «in cambio di informazioni utili a consentirgli di effettuaredall’esito sicuro su ammonizioni e/o rigori e su quale squadra avrebbe segnato per prima»“.Leggi anche: La crisi del calcio italiano è culturale: la vita non è solo milioni, veline, procuratori e(Cazzullo)L’della sezione di Reggio Calabria avrebbe tentato di corrompere un collega“Catanoso era già stato attenzionato nel 2020 in seguito a un match sospeso per un suo infortunio sospetto – continua il– oltre che per il solito eccesso di(segnalate ai Monopoli di Stato e comunicate in Figc) sui match che lo riguardavano.