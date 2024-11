Quotidiano.net - Apicoltura in Italia, la mappa dei pericoli (e dei bisogni)

Roma, 16 novembre 2024 –in: l’ultimo rapporto Crea rilancia l’allarme sul cambiamento climatico (ma non solo). Quali sono le ultime notizie dal campo per un settore che coinvolge economia, biodiversità e salute, insomma si dimostra strategico? Abbiamo cercato di capirlo da Alberto Pesavento di Aspromiele Piemonte, regione che continua a detenere un primato nell’del nostro paese ed è anche in prima linea nella lotta alla Vespa velutina, insetto alieno invasivo, grazie alla tecnica del radiotracking. L’apicoltore ci spiega anche la dinamica della movimentazione degli alveari e il fenomeno (globale) del commercio di api regine. Cambiamento climatico e api Risponde il tecnico apistico: “Diciamo che nell’ultima fase il cambiamento climatico è il fattore che ha causato in maniera più diffusa su tutti i territori un calo drastico delle produzioni.