Ilgiorno.it - Andrea Beretta, confessioni di un ultrà: gli omicidi, la droga e gli affari. “Vi racconto 30 anni di Curva”

Milano – Luci a San Siro. O meglio, luci sul secondo anello verde di San Siro. Ad accenderle sarà, l’ex capo del tifo organizzato di fede interista che nei giorni scorsi ha deciso di avviare un percorso di collaborazione con la giustizia: “Vigli ultimi trent’della Nord”. Un romanzo criminale che promette di scandagliare nei minimi particolari le dinamiche sotterranee che per decenni hanno contaminato il Meazza, con la drammatica escalation culminata con glidi Vittorio Boiocchi e Antonio Bellocco. Antonio Bellocco (D) ed(S) in una foto scattata durante una partita di calcetto. +++ INSTAGRAM +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE CUI SI RINVIA +++ Il secondo delitto, andato in scena la mattina del 4 settembre 2024 davanti alla palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio, è stato risolto con un arresto in flagranza: ad accoltellare il rampollo di ’ndrangheta di San Ferdinando è stato proprio “Berro”, che da tempo era stato informato da un altroche “Totò u Nanu” gli stava preparando un’imboscata per ucciderlo e far sparire il cadavere.