Alex Cross Aldis Hodge e Isaiah Mustafa | Siamo come Sherlock Holmes e Watson!

La fratellanza, la comunità black e Marvin Gaye: la nostra video intervista ai protagonisti della serie Prime Video. C'è un nuovo detective in città. ops, in streaming. Anzi, ce ne sono due. Stiamo parlando dei protagonisti di, la nuova serie originale Prime Video disponibile sulla piattaforma con tutti gli otto episodi. Al centro il poliziotto nato sulle pagine dei romanzi di James Patterson e portato in tv da Ben Watkins alla scrittura, consullo schermo.deve bilanciare le difficoltà e i demoni interiori della vita privata, nella quale ha perso la moglie uccisa davanti ai suoi occhi, e di quella lavorativa, alla caccia di un pericoloso serial killer che sembra averlo preso di .