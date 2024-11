Lanazione.it - Violenza sessuale sulla nipotina, zio condannato a dodici anni

Pistoia, 15 novembre 2024 – Accogliendo in pieno la richiesta della pubblica accusa, il giudice Luca Gaspari hadi reclusione l’uomo di 30, italiano, accusato diaggravata, dalla età minore di diecie dal vincolo di parentela, nei confronti della, figlia del fratello. Il processo, che si celebrava con la formula alternativa del rito abbreviato, si è concluso ieri mattina in sede di udienza preliminare. Le indagini dei carabinieri su questa drammatica vicenda erano state dirette dal sostituto procuratore Chiara Contesini che ha sostenuto l’accusa in aula e che una settimana fa aveva chiesto la dura condanna. I fatti contestati, come avevamo già riportato nel presentare questo processo, risalgono al 2018, quando la bimba aveva dai sette agli otto