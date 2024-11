Anteprima24.it - VIDEO/ Vittime e bulli ‘redenti’ insieme contro i crimini digitali, a Napoli progetto pilota

Tempo di lettura: 3 minutiGiovanidii reati online. Faranno squadra in un, avviato a, ma presto esteso in tutta Italia. Stamane la firma al Comune didel protocollo d’intesa. La sperimentazione triennale (2024-2026), nella prima annualità, prevede di formare team di giovani facilitatori. Saranno composti da chi ha subito reati consumati online, ma anche da ragazzi dell’area penale, ormai recuperati. Andranno nelle scuole, per attività di sensibilizzazione con gli studenti. Diventeranno promotori di comportamenti sicuri e consapevoli nell’uso della rete. Allo stesso tempo, verranno coinvolti i genitori e gli adulti di riferimento, in percorsi formativi dedicati alla prevenzione delle condotte a rischio.