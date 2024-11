Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 20:30

DEL 15 NOVEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.AUTO IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO CIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA ROCCA D’EVANDRO E MIGNANO; I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI.E SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, SULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA, FINO A MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE LA CIRCONE SARÀ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI PRIVERNO E FORMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE.