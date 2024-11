Quotidiano.net - Uniti contro le malattie sessuali. Test gratuiti in nove città

Leggi su Quotidiano.net

Synlab, leader europeo nella diagnostica di laboratorio, continua la battaglialesessualmente trasmissibili. Dal 19 al 23mbre è possibile effettuare analisi gratuite per le principali infezioni sessualmente trasmissibili in uno dei punti prelievo dell’azienda nelledi Milano, Genova, Padova, Trieste, Vicenza, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna Europeaning Week, la settimana dedicata alla diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili, e all’interno di #Share(only)Love, che raggruppa tutti i progetti Synlab volti a supportare la tematica: dai check up specifici alle attività divulgative e informative. "Con queste giornate di esamiabbiamo voluto lanciare un segnale forte.