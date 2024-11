Ue-Russia Scholz rompe il ghiaccio e chiama Putin | La guerra in Ucraina deve finire è ora di negoziare

Leggi su Open.online

Il cancelliere tedesco Olafe il presidente russo Vladimirhanno parlato al telefono per circa un’ora nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre. Si tratta del primo colloquio diretto tra i due leader da quasi due anni: l’ultima volta risaliva infatti al dicembre 2022. La telefonata, anticipata da un’indiscrezione di Bloomberg, è stata confermata in via ufficiale dal governo tedesco.avrebbe discusso condelle strade per «porre fine alain». «Ho parlato al telefono con il presidentee gli ho chiesto di porre fine alladi aggressione dellacontro l’e di ritirare le sue truppe», ha scrittosu X dando conto del colloquio. «Lamostrare la volontà dicon l’, con l’obiettivo di una pace giusta e duratura», ha aggiunto.