Cityrumors.it - Ucraina-Russia, un piano che fa paura al mondo

Leggi su Cityrumors.it

Alcune fonti importanti hanno riferiti dei piani e dei progetto che mettono timore per quello che può succedere da qui a pochi mesiLa guerra non finisce mai.vanno avanti all’infinito, ma gli ucraini sono quasi all’ultimo stadio e all’orizzonte c’è l’ascesa di Donald Trump che mette ansia e allo stesso tempo timore che per l’possano esserci tempi duri., unche faal(Ansa Foto) Cityrumors.itUn voltafaccia da parte degli americani, semmai dovesse concretizzarsi, che non sarebbe visto di buon occhio da un popolo che da due anni sta soffrendo sotto le bombe e che vede dilaniarsi sempre di più non solo la propria sovranità, ma tutto quello che è riuscita a conquistarsi in questi ultimi anni.E’ il grande timore che si sta vivendo da qualche settimana a questa parte, sin da quando Trump ha garantito che la guerra sarebbe finita se lui fosse arrivato al potere e siccome adesso c’è l’ufficialità, Zelensky, che ha già parlato con The Donald, qualcosa teme che possa accadere e non essere preso bene dal suo popolo che in lui ha riposto tanta fiducia.