Travolta sulle strisce pedonali a Sarnico, muore 83enne

. Tragedia a: non ce l’ha fatta l’anziana di 83 anni investita ieri sera (giovedì 14 novembre) in via Donatori del Sangue, davanti all’ingresso delle scuole elementari e medie.La donna era statada un’auto mentre attraversava ledopo che aveva lasciato la palestra dell’istituto scolastico, dove si era recata per una lezione di ginnastica per agli anziani. L’impatto è stato violento e l’è stata sbalzata in avanti per circa dieci metri.L’incidente era avvenuto pochi istanti intorno alle 18: i carabinieri disono al lavoro per fare luce su quanto accaduto.Sul posto erano intervenuti un’automedica, un’ambulanza della Croce Blu e l’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo.Trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo la donna era stata intubata a causa di un trauma cranico e facciale.