Gaeta.it - Trapani: un porto in espansione, attese novità importanti per il turismo crocieristico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildisi prepara a un sostanziale cambiamento che potrebbe portare alla città un numero record di turisti. Il presidente dell’Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha rivelato che nel 2025 si attende un incremento significativo di passeggeri e approdi, confermandocome una delle mete preferite per il. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di diversi esponenti locali, pronti a testimoniare l’importanza di questo settore per l’economia della città.Aumento dei passeggeri e approdi: i numeri del futuroSecondo le proiezioni per il 2025, ildisi aspetta di accogliere circa 25mila passeggeri, un aumento impressionante del 113% rispetto al 2024. Anche il numero delle navi in arrivo subirà un balzo significativo, passando dalle attuali 40 a 58 approdi, il che rappresenta un incremento del 45%.