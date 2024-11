Movieplayer.it - The Batman 2, Matt Reeves anticipa: "Non sarà facile per Bruce Wayne essere il Cavaliere Oscuro"

Le riprese del sequel di Theprenderanno il via l'anno prossimo, ma il regista ha già offerto qualchezione The Penguin, spin-off di The, si è da poco concluso con il finale di stagione che ha offerto ai fan un'zione del ritorno del, nel momento in cui il famoso Bat-Segnale ha illuminato lo skyline di Gotham. Tuttavia, molti fan si sono chiesti perché l'iconico vigilante della DC sia stato assente per tutta la durata della serie. Parlando in esclusiva a Digital Spy, il produttore esecutivo del crime drama della HBO,, ha analizzato i drammatici eventi del finale di stagione di The Penguin e ha rivelato perchénon è intervenuto. Attenzione: non proseguite nella .