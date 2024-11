Taranto confessione shock di un ex militare | Ho ucciso mia madre le ho strappato il cuore

Leggi su Open.online

Era un insegnante in pensione, di 73 anni. Si chiamava Silvana La Rocca, viveva a Leporano, in provincia di: uno dei suoi nipoti ha trovato il corpo riverso in una pozza di sangue, nel cortile della villetta. Il figlio della donna, Salvatore Dettori, ha già confessato l’omicidio. L’exdella marina, oggi 46enne, ha reso delle dichiarazioni scioccanti. Dopo essere stato rintracciato, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che nel giubbotto nascondeva uno scudo contenente due spade a croce. Condotto nella sede del comando provinciale dei carabinieri per l’interrogatorio, Dettori ha rivelato tutti i dettagli dell’omicidio, a cominciare dalle armi utilizzate: due coltelli, uno di tipo Pattada e uno a scatto. Ha cercato di liberarsene, poi ha sparso della candeggina nell’appartamento e, ancora, ha compromesso le tubazioni del gas, nella speranza di «far saltare la casa» in aria.