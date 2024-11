Lettera43.it - Sylvester Stallone elogia Trump: «È come Rocky, un personaggio mitico»

Donaldha un nuovo alleato a Hollywood.hato il tycoon durante il gala dell’America First Policy Institute, tenutosi al Mar-a-Lago Club di Palm Beach, paragonandolo anche al suoBalboa. «In quel momento, era un prescelto», ha spiegato Sly, citando la scena di apertura del primo capitolo della saga in cui il pugile viene colpito sul ring mentre la telecamera inquadra un’immagine di Cristo. «Quest’uomo avrebbe attraversato una metamorfosi e avrebbe cambiato molte vite, proprioil presidente». Proseguendo nel suo discorso,ha definito il tycoon «il secondo George Washington» nonché «undavverocapace di cambiare il mondonessun altro». «Mi sento in soggezione», ha precisato l’attore e icona action degli Anni 80 prima di lasciare il palco adopo una lunga stretta di mano.