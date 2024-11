Lettera43.it - Silvana La Rocca, l’insegnante trovata morta a Marina di Leporano: non si esclude l’omicidio

Giovedì sera il cadavere di una donna di 73 anni è stato trovato riverso in una pozza di sangue all’interno di un’auto parcheggiata nel cortile di una villa sulla litoranea ionico-salentina, nel territorio didi, in provincia di Taranto. La donna eraLa, un’insegnante in pensione. Sul suo corpo sono state trovate alcune ferite, e il pm di turno Salvatore Colella affiderà l’autopsia per chiarire la natura delle lesioni. A dare l’allarme sarebbe stato un figlio della donna, che non aveva notizie di lei da ore.Le indaginiAl momento non sialcuna pista, compresa quella del. La donna era vedova e viveva da sola in casa. Suo marito, ex operaio specializzato dell’Ilva, morì nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro. Nell’appartamento in cui viveva la 73enne ci sarebbe stata anche un’esplosione a causa di una fuga di gas e sembra che un tubo fosse staccato.