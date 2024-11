Lapresse.it - Roma, ragazza morta per rinoplastica: lo studio non era autorizzato

Lomedico didov’èladi 22 anni, Margaret Spada, prima di una, non era. A confermarlo è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Lodel medico dove è stata operata Margaret Spada, non risultaper attività procedurali. Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni. Da una prima analisi, non ci risulta un’autorizzazione sanitaria valida. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo”.La Procura diindaga su due mediciLa procura della Repubblica diha disposto il sequestro dellomedico all’Eur dove lo scorso 4 novembre Margaret Spada di 22 anni ha perso la vita tre giorni dopo la somministrazione dell’anestesia. Il sostituto procuratore Erminio Amelio ha iscritto due medici, padre e figlio, sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo e ha disposto il sequestro dell’ambulatorio che è stato convalidato dal gip di