Lapresse.it - Roma, 22enne morta per rinoplastica: lo studio non era autorizzato

Leggi su Lapresse.it

Lomedico didov’èla ragazza di 22 anni, Margaret Spada, prima di una, non era. A confermarlo è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Lodel medico dove è stata operata Margaret Spada, non risultaper attività procedurali. Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni. Da una prima analisi, non ci risulta un’autorizzazione sanitaria valida. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo”.