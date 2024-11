Robert Kennedy Jr, dal verme parassita nel cervello alla guida della Sanità americana

Leggi su Open.online

Sta suscitando scalpore la nomina da parte del presidente eletto Donald Trump diF.Jr. come segretario. Sarà il Senato degli Stati Uniti ad avere l’ultima parola, scegliendo se ratificare o meno tale mandato, ma le preoccupazionicomunità scientifica possono spiegarsi già nel modo in cui Trump ha annunciato tale decisione: «Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche – ha affermato -, sono stati coinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di salute pubblica». Parole che potrebbero sembrare ragionevoli se si ignora il background complottista diJr. Parliamo infatti di uno dei principali guru No vax, oltre a essere tra i personaggi più impegnati nella diffusione di fake news sulla Covid-19.